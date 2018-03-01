Санчес - 20-й на втором этапе «Париж-Ницца»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся второй этап веломногодневки «Париж-Ницца», протяженностью 187.5 километров, передает Sports.kz.

Первым финишировал голландец Дилан Груневеген из команды «LottoNL-Jumbo», второй результат - у итальянца Элиа Вивиани из «Quick-Step Floors», третьим стал немец Андре Грайпель из «Lotto Soudal».

Лучший результат у гонщиков «Астаны» показал финишировавший 20-м Луис Леон Санчес, Магнус Корт Нильсен стал 26-м, Михаэль Вальгрен - 44-м, Якоб Фульсанг - 51-м, Омар Фраиле - 96-м, Уго Уль - 99-м, Дмитрий Груздев - 128-м.

«Париж-Ницца»

Второй этап Орсонвиль - Вьерзон

187.5 километров

1. Дилан Груневеген (Нидерланды, «LottoNL-Jumbo») - 4:51:31

2. Элиа Вивиани (Италия, «Quick-Step Floors»)

3. Андре Грайпель (Германия, «Lotto Soudal»)

20. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)

26. Магнус Корт Нильсен (Дания, «Астана»)

44. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана»)

51. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана»)

96. Омар Фраиле (Испания, «Астана»)

99. Уго Уль (Канада, «Астана»)

128. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») - +0:58

Общий зачет:



1. Арно Демар (Франция, «Groupama-FDJ») - 7:58:57

2. Горка Исагирре (Испания, «Bahrain-Merida») - +0:07

3. Кристоф Лапорте (Франция, «Cofidis») - +0:08

11. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») - +0:15

31. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана»)

75. Магнус Корт Нильсен (Дания, «Астана») - +1:15

77. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана»)

87. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») - +2:28

99. Омар Фраиле (Испания, «Астана») - +3:01

105. Уго Уль (Канада, «Астана»).