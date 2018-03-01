Самый древний вид ихтиозавров найден в Западном Казахстане

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западном Казахстане найден древний вид ихтиозавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил российский ученый, кандидат геолого-минералогических наук, председатель Ульяновского отделения общероссийского палеонтологического общества Владимир Ефимов, прибывший в Уральск для изучения уникальной находки, обнаруженной молодыми геологами станции туристов Зеленовского района, в Казахстане найден самый древний ихтиозавр мезозойской эры - это предшественник всех динозавров, обитавших в море.

Это ранее не встречавшийся, не изученный наукой новый вид. Поэтому по просьбе юных геологов Зеленовского района новому виду будет дано название. Животное длиной 6-7 метров было хищником. Череп длиной более метра, конечности около 2-х метров, диаметр грудной клетки - 1 метр. Это крупное животное питалось рыбой и морскими молюсками. Глаза ихтиозавра тоже были большими, достигали 20 сантиметров. Планируется открыть в Уральске палеонтологический музей.





Напомним, зеленовские юные геологи нашли кости ихтиозавра в апреле 2016 года в ходе экспедиции под руководством Ольги Субботиной. После этого члены кружка на проходившем в поселке Акбулак Бурлинского района областном слете защитили свое научное исследование и заняли первое место. Впоследствии в Боровом, на олимпиаде юных геологов СНГ, кости динозавра, привезенные казахстанской делегацией, заинтересовали остальных участников.

По словам директора центра туризма и экологии детей и юношества, кандидата педагогических наук Виктора Фомина, было предложено изучить находку специалисту в этой области, нашедшему многие виды динозавров, Владимиру Ефимову. Он считает, что найденный ихтиозавр жил за 5 млн. лет до прежде известных динозавров (т.е. 155 млн. лет назад). Кроме того, ученый посоветовал продолжить исследование данной местности.

«В Красновском сельском округе Зеленовского района будут проводиться работы по открытию палеонтологического заповедника. Вначале будут определены границы, а затем продолжены раскопки. Возможно, что будут найдены и другие виды ихтиозавров»,- сказал корреспонденту МИА «Казинформ» В. Фомин.

Автор: Елжан Ералы



Перевод: Сания Кутпанова