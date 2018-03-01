Самых красивых девушек-дипломатов выбрали в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конкурс красоты «Ару дипломат» прошел в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Для конкурса различные департаменты ведомства отобрали 15 самых красивых и талантливых сотрудниц. Все участницы по итогам получили призы.
Конкурс стал частью благотворительного вечера, приуроченного ко Дню благодарности, который отмечается в Казахстане 1 марта.
В рамках вечера состоялся аукцион. С молотка ушли картина казахстанского художника Сейсенхана Махамбетова, тибетский кинжал ручной работы, книга Хилари Клинтон. Всего было продано вещей на сумму более 100 тысяч тенге.
Помимо этого, в здании МИД прошла ярмарка. Департаменты предлагали семьям дипломатов угощения и напитки, а также изделия ручной работы и сувениры из различных стран мира.
Собранные средства пойдут на поддержание работы реабилитационного центра «Солнечный мир», созданного более 2 лет назад в поддержку детей с синдромом Дауна.
МИД РК уже не первый год помогает общественному фонду «Солнечный мир». Так, подарки от Санта-Клауса из Лапландии уже стали традицией.
«В год мы пропускаем больше 120 детей. Каждые три месяца по 30 деток у нас занимаются бесплатно. До этого нас финансировала республиканская ассоциация «Асыл бала». Но так как мы были пилотным проектом, и сроки договора подошли к концу, сейчас мы ищем дополнительные средства для финансирования», - рассказала президент общественного фонда Евгения Чеботаревская.
Она отметила, что обучающиеся дети посещают центр ежедневно. Занятия проходят у логопеда, дефектолога, трудотерапевта, игротерапевта, монтессори-педагога, проводятся уроки изо, музыкатерапии, лечебной физкультуры и курс массажа.
По словам Евгении Чеботаревской, в Астане зарегистрировано более 350 детей с синдромом Дауна.
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