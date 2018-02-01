Самые некоррумпированные вузы назвали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Два университета Алматы получили положительную оценку от городского департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Университеты, в которых коррупция практически сведена к нулю, я могу назвать: Университет Нархоз и КазНУ имени аль-Фараби. В обоих университетах, я лично была, ознакомлена с теми мероприятиями, которые приняты в этих университетах. Все решения автоматизированы, переданы коллегиальным органам. Во всех этих коллегиальных органах участвуют студенты. К примеру, в КазНу автоматизировано все: начиная от распределения мест в общежитиях, заканчивая отправлением студентов на международное обучение. В Нархозе то же самое. Экзамены у них сдаются под наблюдением видеокамер. При этом экзамен принимает не тот, кто читал лекцию, а другие преподаватели. Ответы студентов обезличены и оцифрованы, без имени и фамилии студента», - сообщила руководитель департамента Айгуль Байханова на пресс-конференции.



Также были названы самые коррумпированные службы: департамент внутренних дел (в 2016 году - 39 фактов правонарушений среди полицейских, в 2017-м - 42), таможенники и сотрудники экономических расследований.