Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 318.68 EUR 393.06
RUB 5.71 CNY 50.53
Скачать

Самые некоррумпированные вузы назвали в Алматы

27 Февраля 2018 18:11 635
Поделиться:
Самые некоррумпированные вузы назвали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Два университета Алматы получили положительную оценку от городского департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Агротехнологический хаб откроют в Костанае
Чего ожидать после получения диплома

«Университеты, в которых коррупция практически сведена к нулю, я могу назвать: Университет Нархоз и КазНУ имени аль-Фараби. В обоих университетах, я лично была, ознакомлена с теми мероприятиями, которые приняты в этих университетах. Все решения автоматизированы, переданы коллегиальным органам. Во всех этих коллегиальных органах участвуют студенты. К примеру, в КазНу автоматизировано все: начиная от распределения мест в общежитиях, заканчивая отправлением студентов на международное обучение. В Нархозе то же самое. Экзамены у них сдаются под наблюдением видеокамер. При этом экзамен принимает не тот, кто читал лекцию, а другие преподаватели. Ответы студентов обезличены и оцифрованы, без имени и фамилии студента», - сообщила руководитель департамента Айгуль Байханова на пресс-конференции.

Также были названы самые коррумпированные службы: департамент внутренних дел (в 2016 году - 39 фактов правонарушений среди полицейских, в 2017-м - 42), таможенники и сотрудники экономических расследований.

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Образование, Алматы, Коррупция,
Поделиться:

Автор:

Майя Тенизбаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив