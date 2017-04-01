Самые грубые госслужащие оказались в ЮКО, Караганде и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по делам госслужбы и противодействию коррупции подсчитали жалобы казахстанцев на поведение чиновников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2016 году на нарушение Этического кодекса госслужащих в Агентство поступило 382 жалобы. Из них на грубое отношение - 76, на использование служебного транспорта в личных целях - 38, управление транспортом в нетрезвом состоянии - 32 и остальные - на ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей», - сообщил заместитель председателя Агентства Алик Шпекбаев в ходе совещания по вопросам роли общественных советов.

По его словам, наибольшее количество жалоб на этику поступило из Южно-Казахстанской, Карагандинской областей и города Алматы.

На оказание госуслуг в прошлом году поступило 265 жалоб, что в 4 раза больше, чем в 2015 году. Именно нарушение Этического кодекса в сфере госуслуг является основой коррупционных дел.



В 2016 году в центральных госорганах за коррупционные преступления были осуждены 525 человек: больше всего в Министерстве внутренних дел - 309, в Министерстве финансов - 58, Министерстве обороны - 30.



«К сожалению, стоит констатировать, что и два года назад наиболее коррумпированными были указанные органы (...) Аналогичная система наблюдается и в акиматах Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской, Южно-Казахстанской областей - практически из года в год это самые коррумпированные структуры в числе центральных и местных исполнительных органов», - заключил Шпекбаев.