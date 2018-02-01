Самые дешевые билеты на реванш Головкин - Альварес раскупили за 3 минуты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Punch2theface.com Брэндон Стаббс сообщил о темпах продаж билетов на реванш Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), пишет Sports.kz.

«Итак, три минуты - и билеты за 300 долларов уже ушли. Шикарно», - написал Стаббс в Twitter. Речь идет о предварительной продаже билетов, поскольку официальный старт запланирован на 27 февраля.

Как и на первый бой, состоявшийся 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, билеты доступны в следующих ценовых категориях: 300 долларов (96 000 тенге), 500 долларов (160 000 тенге), 700 долларов (224 000 тенге), 800 долларов (256 000 тенге), 1 500 долларов (480 000 тенге), 2 000 долларов (640 000 тенге), 2 500 долларов (800 000 тенге) и 5 000 долларов (1 600 000 тенге).

Отметим, что доход от продажи билетов с первого боя составил 27 миллионов долларов. Реванш Головкин - Альварес состоится 5 мая - вновь на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.