Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -3 °С
Алматы: 10 °С
USD 320.34 EUR 394.47
RUB 5.54 CNY 50.62
Скачать

Самую красивую юрту Наурыза выберут в Атырау

20 Марта 2018 20:01 314
Поделиться:
Самую красивую юрту Наурыза выберут в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 40 юрт установят в Атырау к празднику Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Основные праздничные мероприятия развернуться на площади «Султана Бейбарыса» - перед зданием областного акимата. В настоящее время там уже установлены 23 юрты. Кроме того, массовые гуляния будут проходить параллельно на 7 площадках города. Празднично украшенные национальные жилища казахов будут установлены на территории центральной мечети «Имангали», в районе парка «Победы», в микрорайонах - Авангард, Привокзальный, Балыкши, Жилгородок и Нурсая.

Самую красивую юрту Наурыза выберут в Атырау 

«21 марта на площади «Султана Бейбарыса» пройдет конкурс среди коллективов различных организаций по показу главных традиций казахского народа. Уже 22 марта, в основной день народных гуляний, пройдут грандиозные праздничные мероприятия - театрализованные постановки, национальные игры и конкурсы, спортивные состязания, также будут продемонстрированы народные обряды. В ходе праздника выберут самую красивую юрту, за первое место победитель получит 300 тыс тенге, за второе место - 200 тыс тенге, за третье место 100 тыс тенге», - сообщила главный специалист городского отдела культуры и развития языков Куралай Кумарова.


Самую красивую юрту Наурыза выберут в Атырау 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Наурыз, Культура,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив