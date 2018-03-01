Самую красивую юрту Наурыза выберут в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 40 юрт установят в Атырау к празднику Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Основные праздничные мероприятия развернуться на площади «Султана Бейбарыса» - перед зданием областного акимата. В настоящее время там уже установлены 23 юрты. Кроме того, массовые гуляния будут проходить параллельно на 7 площадках города. Празднично украшенные национальные жилища казахов будут установлены на территории центральной мечети «Имангали», в районе парка «Победы», в микрорайонах - Авангард, Привокзальный, Балыкши, Жилгородок и Нурсая.





«21 марта на площади «Султана Бейбарыса» пройдет конкурс среди коллективов различных организаций по показу главных традиций казахского народа. Уже 22 марта, в основной день народных гуляний, пройдут грандиозные праздничные мероприятия - театрализованные постановки, национальные игры и конкурсы, спортивные состязания, также будут продемонстрированы народные обряды. В ходе праздника выберут самую красивую юрту, за первое место победитель получит 300 тыс тенге, за второе место - 200 тыс тенге, за третье место 100 тыс тенге», - сообщила главный специалист городского отдела культуры и развития языков Куралай Кумарова.





