«Самрук-Казына» планирует привлечь стратегических партнеров по 3 компаниям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ФНБ «Самрук-Казына» провел день инвестора на площадке Лондонской фондовой биржи, сообщает пресс-служба Фонда.

«Мы намерены привлечь инвесторов в каждый из своих активов. Привлеченные средства планируем направить на развитие новых проектов и отраслей, - отметил в своем выступлении Управляющий директор Фонда «Самрук-Қазына» по оптимизации активов Берик Бейсенгалиев. - Мы усилим прозрачность и уровень корпоративного управления в компаниях, в том числе и через их вывод на публичные рынки капитала. (...) Из наших 9 крупнейших активов в зависимости от состояния рынков к приватизации посредством IPO рассматриваются 6 компаний: «Эйр Астана», «Казатомпром», «Самрук-Энерго», «КазМунайГаз», «Казпочта» и «КТЖ». По трем активам: «Казахтелеком», «Тау-Кен Самрук» и «Казах Эйр» - мы планируем привлечь стратегических инвесторов».



По словам министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, программа приватизации призвана в конечном итоге сократить присутствие государства в экономике до 15% к 2021 году, что соответствует стандартам стран ОЭСР. Чтобы достичь этой цели, в частную среду планируется вывести 782 государственных актива, в том числе более 200 предприятий холдингов «Самрук-Казына», «Байтерек» и «Казагро».



«Программа приватизации «Самрук-Казына» открывает новую главу в истории Казахстана. Мы рады приветствовать на Лондонской фондовой бирже ведущих деятелей Казахстана и министра международной торговли Великобритании, Грега Хэндса. Будучи открытым для всего мира рынком с 15-ю казахстанскими компаниями и первым индексированным евробондом в казахстанских тенге от ЕБРР, котирующимися на наших площадках. Лондонская фондовая биржа является сильным партнером Казахстана, и мы с удовольствием продолжим работу по дальнейшему предоставлению дополнительного финансирования для экономического развития этой страны», - сказал глава первичных рынков Лондонской фондовой биржи Роберт Барнс.