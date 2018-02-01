Самозанятых казахстанцев с небольшим доходом необходимо признать безработными - Биржан Нурымбетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Признать «непродуктивно» самозанятых казахстанцев с небольшим доходом безработными и разрешить регистрироваться в Центрах занятости предложил первый зампредседателя федерации профсоюзов Биржан Нурымбетов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Биржан Нурымбетов считает, что в казахстанском обществе сегодня понятие «самозанятые» рассматривают больше как негативное явление, но наличие самозанятого населения, не есть плохо для любого государства и любой экономики. Проблема не в том, что их много - 2,1 млн человек, а в их доходах.



«Наша проблема в качестве их «индивидуальной деятельности», то есть в их доходах, а вернее в их отсутствии. По данным Комитета по статистике таких «непродуктивно» самозанятых порядка 300 тысяч человек, в реальности не менее одного миллиона», - пишет зампред федерации профсоюзов.



По его словам, за бортом системы обязательного социального медицинского страхования остаются незарегистрированные безработные. Так как по концепции данной реформы, услуги ОСМС в полном объеме получат только те, кто будет застрахован, то есть за кого будут перечислены страховые взносы. За наемных работников будут платить работодатели, индивидуальные предприниматели (они же часть самозанятых) сами за себя, а за безработных, зарегистрированных в центрах занятости, - государство.



«Задача сложная. Для ее решения сейчас пошли по пути «формализации» индивидуальной деятельности самозанятых. То есть через обязательную регистрацию в качестве ИП, и уплаты страховых взносов «сам за себя». Но наложение дополнительных административных обязательств на людей, которые практически не имеют доходов, чревато, на что, соответственно, и реагирует сегодня общественность», - говорит зампред.



Также Биржан Нурымбетов считает, что принудительная формализация их деятельности, скорее не решит эту проблему. «В нашем случае, логичным видится, признать «непродуктивно» самозанятых - безработными, дать им право зарегистрироваться в качестве безработных в центрах занятости (на условиях действующего законодательства, то есть если им Центр занятости не сможет предложить подходящую работу), и в этом случае платить за них страховые взносы. Да, увеличится официальная численность безработных. Но в этом тоже есть логика - если государство не смогло предложить им рабочие места, то тогда государство и платит за них на медицинское страхование», - считает первый зампредседателя Федерации профсоюзов РК Биржан Нурымбетов.