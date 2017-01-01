Самолет Tigerair совершил экстренную посадку после запаха гари на борту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самолет сингапурской авиакомпании Tigerair, летевший из столицы Тайваня Тайбэй в Сингапур, экстренно приземлился в аэропорту Таншоннят вьетнамского города Хошимин из-за запаха гари на борту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Straits Times.

На борту воздушного судна находились 163 пассажира. После посадки выяснилось, что в самолете не было возгорания, и неполадки с двигателями не стали причиной инцидента.

Как рассказала изданию одна из очевидцев происшествия, запах гари на борту самолета почувствовали пассажиры, которые сидели в передней части самолета.

Пассажиры воздушного судна были высажены из самолета и переведены в транзитную зону аэропорта.

Причиной запаха гари на борту воздушного судна стал неисправный вентилятор. Пассажиры, которые были высажены из самолета, были отправлены в Сингапур дополнительным рейсом, добавила компания.