Самолет не мог вылететь из Павлодара в Астану из-за технической неисправности

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Самолёт CRJ-200 АО «Авиакомпания «SCAT» до сих пор находится в аэропорту Павлодара, хотя должен был вылететь в 9:10 в столицу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Самолёт авиакомпании «SCAT» должен был вылететь в Астану из Павлодара в 9:10, сообщили по телефону в павлодарском аэропорту. Однако произошла техническая неисправность. Какая - не уточняется. Для её устранения в 14:15 из Алматы самолётом авиакомпании «Эйр Астана» должны прилететь инженеры: в павлодарском аэропорту таких специалистов нет.



Сама авиакомпания «SCAT» распространила пресс-релиз, в котором официально сообщила: «Во время проведения предполётной подготовки воздушного судна авиакомпании «SCAT» рейс № 720, направлением «Павлодар - Астана», возникла необходимость в дополнительном техническом обслуживании. В связи с этим, было принято решение о переносе времени вылета на 15:30 времени Астаны.



Все пассажиры оповещены, им будет предоставлено горячее питание в положенные законом сроки. О возможных изменениях времени вылета пассажиры будут оповещены дополнительно.



Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит с пониманием относиться к подобным ситуациям, так как обеспечение безопасности пассажиров является для нас приоритетом».