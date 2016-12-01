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Самолёт Минобороны России пропал с радаров после вылета из Сочи - СМИ

Самолёт Минобороны России пропал с радаров после вылета из Сочи - СМИ
25 Декабря 10:49 203

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вылетевший из аэропорта Сочи самолёт Минобороны Ту-154 не выходит на связь с авиадиспетчерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Предварительно известно, что самолёт Минобороны Ту-154 пропал при вылете из аэропорта Сочи с экранов радаров», - заявил он.

На борту, по уточненным данным, находился 91 человек.

Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что на борту самолета находились музыканты и представители прессы.

Ключевые слова: Россия,
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