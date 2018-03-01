Самолет «Эйр Астаны» вернулся в аэропорт Дубая после вылета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рейс Дубаи-Астана 6 марта был задержан по причине возврата самолета после вылета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прекращение выполнения полетного задания для выяснения причин появления сообщения о неисправности является грамотным действием экипажа, так как безопасность полетов - приоритет в деятельности авиакомпании. Воздушное судно совершило посадку в аэропорту Дубая в штатном режиме в 21.53 по времени Астаны. Инженерной службой контрактной организации в аэропорту Дубая был выполнен поиск неисправности и получено подтверждение о ложном срабатывании сигнализации. Пассажиров разместили в гостинице и обеспечили им питание», - рассказали в «Эйр Астане».

После проверки и уточнения всех нюансов самолет вылетел в Астану в 9.35 по времени Дубая. В авиакомпании посоветовали пассажирам рейса написать письмо в отдел по работе с клиентамидля получения компенсации.