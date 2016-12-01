Самолет авиакомпании SCAT приземлился в Кокшетау вместо Петропавловска из-за бурана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский самолет авиакомпании SCAT был вынужден приземлиться в Кокшетау вместо Петропавловска из-за непогоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рейс из Алматы в Петропавловск вылетел по расписанию, но при подлете в Петропавловск экипаж получил информацию о том, что в аэропорту Петропавловска плохая погода, очень сильная низовая метель и посадку производить нельзя. В связи с этим командир воздушного судна принял решение произвести посадку на запасной аэродром в городе Кокшетау. Посадку произвели, все в порядке», - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании Виктория Ульянова.

Касательно пассажиров в компании отметили, что они приняли решение остаться в Кокшетау и добраться до Петропавловска самостоятельно.

«Рейс должен был дальше улететь в Алматы из Кокшетау вместе с пассажирами, в аэропорт вылета, но пассажиры все приняли на себя ответственность остаться в Кокшетау и добраться самостоятельно до Петропавловска, то есть никто обратно в Алматы не полетел, они остались в Кокшетау», - сказала она.