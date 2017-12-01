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Самолет Ан-2 разбился в России

19 Декабря 2017 15:15 749
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Самолет Ан-2 разбился в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажирский самолет Ан-2 разбился во вторник при взлете в Ненецком автономном округе (НАО), передает ТАСС.

В результате ЧП два человека погибли, 11 госпитализированы, сообщил агентству врио главы региона Александр Цыбульский.

«На борту [самолета] находились 13 человек, 11 человек - пассажиры, двое члены экипажа. Два человека погибли, остальные в больнице. Трагедия произошла на взлете», - сказал он.

 

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Ключевые слова: Россия, Происшествия,
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