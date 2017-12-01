Самарский журналист создает фотолетопись о казахах России

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках завершившегося в российской Вологде VIII Международного фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией» состоялась презентация альманаха «Казахи России», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор альманаха - журналист-фотограф с 38-летним стажем Людмила Мельниченко, победитель многих творческих конкурсов. Фотографией увлекается со студенческих лет. Последние годы живёт в Кинельском районе Самарской области. В своих фотоработах открывает зрителю удивительный мир сельской глубинки и повседневную жизнь одного из активных этнообъединений Российской Федерации - казахов.

Самарская область - многонациональный регион, на его территории проживают представители 157 национальностей и 14 входящих в них этнических групп. Люди разных национальностей живут здесь в мире и дружбе.







Отметим, что казахи являются коренным народом в Российской Федерации, всего проживает порядка 650 тысяч человек. Это десятый по численности среди всех этносов России и четвёртая, после Казахстана, Китая и Узбекистана, общность казахов в мире. В Самарской области проживают казахи из Западно-Казахстанской области, они составляют 0,5% от общей численности населения региона. В основном, живут в сельской местности, в степных районах - ближе к Казахстану. Именно Самара стала культурным центром казахов России, потому что самарские казахи оказались самыми активными и дружными. В 2003 году самарский предприниматель Токтарбай Дусенбаев призвал земляков объединиться в общественную организацию, чтобы вместе возрождать национальную культуру, язык и традиции казахского народа.

«Альманах «Казахи России» вышел в начале ноября этого года тиражом 1 500 экземпляров, - рассказала по телефону корреспонденту МИА «Казинформ» Людмила Мельниченко. - Издан он по инициативе Токтарбая Дусенбаева, президента Федеральной национально-культурной автономии России. Предполагается, что это первый выпуск и будет продолжение. В 2003 году в Самаре по его инициативе была создана общественная организация казахов «Ак жол», которая сейчас имеет статус Самарской региональной национально-культурной автономии. У нее есть 11 филиалов, которые находятся в тех районах области, где проживает наибольшее количество казахов, плюс еще один в городе Тольятти. Под крылом «Ак жола» активно работают и две молодежные организации «Кайрат» и «Жас Даурен» Современное казахское население нашей области представлено, в основном, потомками переселенцев. Они очень чтят обычаи своего народа. Даже более жестко, чем в Западном Казахстане, например. Им ведь в свое время надо было сохранить себя среди русскоязычного населения».







Основная задача автономии, по словам собеседника, - сохранение культуры, языка и традиций казахского народа. По всем этим направлениям идёт активная работа - проводятся областные и районные праздники, встречи, круглые столы, семинары.

«Конечно, самый яркий праздник - это Наурыз. Ежегодно автономия проводит областной праздник весны и единения, в котором участвуют все филиалы. Радует, что с каждым годом он становится все более зрелищным, все более массовым, проводится и на федеральном уровне. К слову сказать, всего казахов в Самарской области порядка 15 600. Южные районы Самарской губернии на протяжении многих веков были местами летних кочевий казахов, но, после присоединения Поволжья к Российскому государству и заселения этих земель выходцами из российской глубинки, казахи стали постепенно уходить на территорию сегодняшнего Казахстана. Обратный процесс пошёл в ХХ веке, в конце двадцатых - начале тридцатых годов, когда в Казахстане проводилась насильственная коллективизация. Спасаясь от раскулачивания, а затем и от голода, какая-то часть казахов вернулась в Поволжье и, в частности, в Самарскую область. Все эти села, преимущественно в южных и восточных районах, были расположены в степной местности, пригодной для выпаса скота. Крупнейшее казахское селение - Аул Казахский в Кинельском районе - появилось в 1934 году на месте цыганского колхоза «Сталинско-Дром» («Сталинский путь»). Есть сведения, что первыми поселенцами здесь были несколько десятков семей из Тайпакского района Уральской области», - рассказала Людмила Мельниченко.







В Самарской области созданы казахский ансамбль танца «Айгуль», казахский театр моды «Маржан», выпускается областная газета «Ак жол», проходят занятия воскресной школы по изучению казахского языка, культуры, традиций, обрядов и национальной одежды. Автономия «Ақ жол» открыла два музея казахской национальной культуры. Ежегодно в Самарской области проводятся конкурсы красоты, силы и грации «Кыз сыны» и «Жігіт султаны». Молодежная организация «Кайрат» проводит образовательные, спортивные и культурные мероприятия. Все эти коллективы не раз побеждали на многих всероссийских и международных конкурсах России и Казахстана.

Российская автономия казахов наладила сотрудничество с казахскими национально-культурными организациями России, Европы и Азии, с общественными, государственными и коммерческими структурами Западного Казахстана, со Всемирной ассоциацией казахов.







«Много лет назад при въезде в Уральск висел большой билборд «2030 год - расцвет Казахстана», - говорит президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Токтарбай Дусенбаев. - Откровенно говоря, я в это не верил. Прошло немного времени, я прилетел в Астану и не узнал ее. С тех пор я верю во все, к чему призывает ваш Президент, председатель Всемирного сообщества казахов Нурсултан Назарбаев. Мы, казахи России, очень гордимся своей исторической Родиной. Нам нравится, как к национальной политике и изучению других языков относятся наши соседи. Мы, как общественная организация, работаем над тем, чтобы в школах, где больше 15 человек ребят-казахов, ввести казахский язык. Президент РФ Владимир Путин два года назад поддержал нас, вышли законы, теперь все зависит от самосознания граждан».

По инициативе Токтарбая Дусенбаева в Самарской области на студии «Ак жол» налажено видеопроизводство телевизионных документальных фильмов о буднях и праздниках казахской диаспоры. Известный российский кинодокументалист Сергей Александров, работающий на Самарском областном телеканале «Губерния», снял ряд фильмов, ставших своеобразной летописью жизни самарских казахов - «Светлый путь», «Наурыз», «Беташар» и другие.







Теперь также по инициативе Токтарбая Дусенбаева увидел свет и альманах «Казахи России».

По словам автора Людмилы Мельниченко, один из самых любимых ее снимков «Аул Казахский Кинельского района». В числе ярких фоторабот - девочки из ансамбля песни и танца «Чародеи» (село Кинель-Черкассы), актриса казахского театра моды «Маржан» из аула Казахский, Гульсаят Асимова из Пестравского района, Айна Нуржанова из села Большая Глушица. Не оставят равнодушными снимки «Наурыз в Нефтегорске. 2009 год», «Казахские кумушки», «Летний мусульманский лагерь при мечети в селе Булак Красноярского района», «В ханской юрте» и множество других.







Весь тираж альманаха «Казахи России» уже разошелся. Из Вологды, с VIII Международного туристического фестиваля «Свидание с Россией», его последние экземпляры увезли многочисленные гости из Китая, Турции, Монголии, Италии. По словам участника фестиваля Сергея Александрова, продюсер итальянского кинофестиваля «Путешествие по России» Олоис Камене организует совместный кинопроект «Казахи России».

С 1991 года из-за рубежа в Казахстан переехало свыше 250 тысяч семей этнических казахов, чуть больше миллиона человек. Большую их часть (61%) составляют репатрианты из Узбекистана, по 12% из Китая и Монголии, остальные - из Туркменистана и России.













