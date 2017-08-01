Саксаул станет барьером на пути песка в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области для защиты сел в двух районах от наступающих барханов используют посадки саксаула, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работы по сдерживанию наступления песков будут проведены в селе Исатай Исатайского района и в селах Жаскайрат и Миялы Кызылкогинского района. На посадки саксаула выделено около 40 млн. тенге. Программа уже получила положительное заключение государственной экспертизы», - сообщил руководитель отдела природоохранных программ областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Гулайым Телеубаев.



По словам Г.Телеубаева, работы по сдерживанию песка уже проводились в 2012 и 2014 годах и показали неплохой результат.