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Саксаул станет барьером на пути песка в Атырауской области

Саксаул станет барьером на пути песка в Атырауской области
13 Августа 2017 13:21 454

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области для защиты сел в двух районах от наступающих барханов используют посадки саксаула, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работы по сдерживанию наступления песков будут проведены в селе Исатай Исатайского района и в селах Жаскайрат и Миялы Кызылкогинского района. На посадки саксаула выделено около 40 млн. тенге. Программа уже получила положительное заключение государственной экспертизы», - сообщил руководитель отдела природоохранных программ областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Гулайым Телеубаев.

По словам Г.Телеубаева, работы по сдерживанию песка уже проводились в 2012 и 2014 годах и показали неплохой результат.

 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Экология, КАЗМЕДИА,
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