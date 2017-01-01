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Сагинтаев выразил соболезнование родным погибших при ЧП в Шахане и Шымкенте

Сагинтаев выразил соболезнование родным погибших при ЧП в Шахане и Шымкенте
10 Января 2017 10:22 331

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнование родным и близким погибших в результате чрезвычайных происшествий, произошедших в нескольких регионах Казахстана в новогодние дни.

«К сожалению, в новогодние праздничные дни в стране произошел ряд чрезвычайных происшествий. В поселке Шахан города Шахтинск взорвалась тепловая котельная, в результате чего полностью обвалилась одна сторона пятиэтажного дома. Вчера из-за аварии в тепловом центре города Жезказган остались без электричества население и производственные объекты города. Однако вследствие оперативно принятых мер работа была активизирована, и электрическая и тепловая энергия полностью была доведена до производственных объектов», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства.

Вместе с тем глава Правительства отметил, что чрезвычайное происшествие имело место и в городе Шымкент.

«К сожалению несколько человек погибло. От имени Правительства выражаю соболезнования родным и близким погибших. Главой государства даны соответствующие поручения акиму Карагандинской области и Правительству - принять всесторонние меры для оказания помощи всем пострадавшим жителям. Работает межведомственная комиссия», - добавил Бакытжан Сагинтаев.

Ключевые слова: КАЗМЕДИА, Правительство РК,
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