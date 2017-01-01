АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев выразил недовольство работой госкорпорации «Правительство для граждан», передает корреспондент МИА «Казинфором».

«Мы создали «Правительство для граждан», в итоге непонятно, чем оно занимается. Даете разъяснения людям, что в онлайн-режиме не будете регистрировать, для чего тогда вас создали? Если условия не создаете», - отметил Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к председателю госкорпорации Данияру Еренчинову в ходе заседания Правительства.



В свою очередь глава госкорпорации доложил, что на увеличение граждан в ЦОНах отреагировали сразу.



«Уже 4 числа на увеличение количества заявок на временную регистрацию мы организовали работу в праздничный день - 7 января и в выходной день - 8 января, мы перешли на рабочий день с 8 утра до 20 вечера», - сказал Еренчинов.



Он также сообщил, что госкорпорация «Правительство для граждан» подготовило специальную памятку по временной регистрации, которая будет распространяться во всех ЦОНах со следующей недели.



«Это хорошо, что приняли оперативные меры в той ситуации, но эта работа должна была быть проделана до того. И ваши памятки - они не сейчас людям не нужны, раньше надо было их изготавливать, распространять через всевозможные источники. Почему нельзя в онлайн-режим регистрироваться?», - спросил Бакытжан Сагинтаев.



На что Еренчинов отметил, что на сегодня можно регистрировать через «Е-gov» только постоянную регистрацию. Услуга по временной регистрации будет разработана в течение месяца.



«В течение месяца уже ажиотажа не будет. Кому надо - вот сейчас уже зарегистрировались. Пока закон рассматривался, мы все понимали, надо было просчитать. Еще в прошлом году - ввести эту услугу в электронном виде. И после принятие закона надо было всем сообщить. Мы же постфактум бегаем», - добавил Бакытжан Сагинтаев.