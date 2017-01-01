Сагинтаев вновь отчитал акима Карагандинской области за проблемы с отоплением

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, несмотря на доклад акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдибекова, область подготовилась к отопительному сезону некачественно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«​Нурмухамбет Канапиевич (Абдибеков), мы перед Новым годом проводили селекторное совещание, вы докладывали о ситуации. ​Я понимаю, что Карагандинская область большая: восемь моногородов и очень много населенных пунктов, но, тем не менее, было доложено, что все в штатном режиме проходит, на должном уровне. Но, как видим, ситуация повторяется каждый год и такие случаи имеются. ​Отмечаю, что областью подготовительные работы к отопительному сезону проведены некачественно, как бы вы не докладывали. И я бы хотел вас попросить, чтобы вы повторно провели проверку всех объектов. Тут Министерство энергетики нужно тоже будет подключиться, понять, почему такая ситуация вчера сложилась на Жезказганской ТЭЦ», - сказал глава Правительства.

​По словам акима региона, теплоснабжение города Темиртау обеспечивается с заданными параметрами, недогрева нет, отключения по поставкам коммунальных услуг нет.

​«На ТЭЦ-2 - в работе пять котлов. В соответствии с температурой наружного воздуха температурный режим станций поддерживается в соответствии с графиком. Один котел в резерве, запас топлива есть», - отметил глава региона.

​Он также сообщил, что Жезказганской ТЭЦ ТОО «Казахмысэнерджи», вчера в 17:05 в результате обрыва шлейфов на первой системе шин открытого распределительного устройства 110 киловольт произошло отключение основного оборудования предприятия.

«Были обесточены жилые кварталы города. Теплоснабжение обеспечивалось со сниженными параметрами. В 18:30 буквально через 1,5 часа принятыми мерами была возобновлена работа основного оборудования Жезказганской ТЭЦ с последующим подключением и восстановлением электрической цепи, основного оборудования объектов жизнеобеспечения, дальнейшей подачи электроэнергии до потребителя. Жезказканская ТЭЦ работает в штатном режиме, в работе четыре котла, в растопке - один котел, в резерве - один котел номер 7, в плановом ремонте - два котла», - заключил Нурмухамбет Абдибеков.

Напомним, в конце декабря Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев отчитал акима Карагандинской области за 12-градусное тепло в домах жителей Темиртау.