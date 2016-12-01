Сагинтаев раскритиковал власти за холод в квартирах темиртауцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев отчитал акима Карагандинской области за 12-градусное тепло в домах жителей Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания глава Правительства попросил объяснить ситуацию с отоплением в городе.

Нурмухамбет Абдибеков заявил, что с начала отопительного сезона не было ни одного дня, чтобы тепло не подавалось. Работа с пониженными параметрами связана с ремонтом котла.

«Мне кажется, не надо гордиться тем, что вы подаёте тепло 12 градусов и заявлять, что ни разу не было такого, чтобы вы не подавали тепло. Мне кажется, что это неправильно. Не понятно, почему капитальный ремонт котла №1 только завершается. И получается со стороны наших министерств тоже плохо промониторили. Постоянно же проводим селекторные совещания, всем говорим», - сказал Премьер-Министр.

Из чего глава Правительства сделал вывод, что энергонадзор и другие госорганы работают формально и поверхностно подходят к решению вопроса с отопителением.

«Перед Новым годом начинаем кидаться, кто виноват, а в итоге люди страдают. Можно же было не доводить до нового года. Скажите, когда будет нормальное тепло в домах Темиртау?», - спросил он акима.

Абдибеков заверил, что 30 декабря ситуация стабилизируется.

«Хорошо, мы зафиксировали ваши обещания. 30-го проконтролируем», - заключил Сагинтаев.