Сагинтаев раскритиковал «Арселор Миттал» за нежелание покупать казахстанскую продукцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства раскритиковал компанию «Арселор Миттал» за нежелание покупать продукцию казахстанских предприятий.

«Также, как вчера было поручено, Министерствам по инвестициям и развитию, энергетики, совместно с «Самрук-Казына», акимами провести работу с каждым крупным предприятием, установить целевые индикаторы по увеличению местного содержания. Когда нужно, мы оказываем господдержку этим крупным предприятиям, соответственно и от них ожидаем ответных шагов по местному содержанию. Это особенно сильно у нас проявляется со стороны «Арселор Миттал». Каждый раз приезжают в Правительство, получают преференции, а сами закупают все, что им необходимо, со стороны. И никак не можем его заставить. В Караганде даже завод резинотехнических изделий обращался, что завод стоит рядом, через забор, а они не покупают, завозят извне», - сказал Сагинтаев.

Премьер поручил пригласить руководителей крупных предприятий, и предъявить им претензии в части увеличения местного содержания в их закупках.

Сагинтаев подчеркнул, что будет держать эти вопросы на личном контроле.