Сагинтаев поручил наказать должностных лиц, незаконно заводивших дела на МСБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил наказать должностных лиц, незаконно заводивших дела на предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое поручение Бакытжан Сагинтаев озвучил сегодня в ходе заседания Правительства.

«Много нареканий со стороны Главы государства было к деятельности налоговых органов. Это касается не обоснованных проверок и сложности применения налогового законодательства на практике. Бахыт Турлыханович, надо перестроить работу Комитета госдоходов на предмет оптимизации проверок бизнеса», - сказал Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к министру финансов Бахыту Султанову.

Глава Кабмина коснулся и вопроса необоснованных проверок бизнеса.

«Разберитесь в месячный срок совместно с Генеральной прокуратурой по необоснованно заведенным делам. Должны быть наказаны те, кто заводил такие дела», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.