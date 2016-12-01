Сабина Алтынбекова намерена открыть в Актобе новый волейбольный клуб

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известная в Казахстане волейболистка, уроженка Актобе Сабина Алтынбекова в интервью журналистам сообщила о планах открыть новый волейбольный клуб, пишет «Диапазон».

- Изменился ли Актобе после смены акима?

- Актобе никогда не стоял на месте, я уверена, город и дальше будет двигаться вперед. Хотела бы отметить, что молодежь стала более активно заниматься спортом. Это очень хорошо, и я надеюсь, что еще больше людей займется спортом.

- Расскажите про свой клуб, который хотите открыть в Актобе.

- Это волейбольный клуб, где могут заниматься и мужчины, и женщины. И еще хотим создать высшую лигу и премьер лигу для женских команд. Также мы открываем свой клуб, чтобы осуществить желания маленьких девочек, которые хотят заниматься волейболом.

- Где вы играете сейчас?

- За клуб «Алматы», в национальной лиге среди девушек до 23 лет.

- Вам предлагали оставить спорт и перейти в модельный бизнес...

- Да, но я отказалась, потому что спорт для меня на первом месте. Я с детства мечтала связать свою жизнь со спортом, и у меня много целей, которых хочу достичь.