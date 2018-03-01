В Казахстане меняется философия ипотечного кредитования - эксперт ИМЭП
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые президентские инициативы - это, действительно, решительные практические меры, которые кардинально меняют содержание социальной модернизации.
Об этом сообщил Уразгали Сельтеев, политолог, ведущий эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК - Елбасы, передает МИА «Казинформ».
«Каждое направление предполагает системное влияние. Данные шаги сейчас реально необходимы и своевременны. Однако это не только выполнение обязательств власти по «социальному контракту» или по классическому общественному договору. Это реформы, которые нужны людям, причем сегодня», - отмечает политолог.
По его мнению, сложно проводить в целом модернизационные процессы, если весомая доля населения не имеет доступа к основному перечню потребностей и условий жизнедеятельности.
Объективно говоря, данные социальные инициативы являются беспрецедентными решениями в части практической реализации молодежной политики.
В частности, представлена качественно новая социальная ипотека для поддержки молодых семей. С точки зрения финансовой нагрузки и реальных возможностей среднестатистического жителя предложена адаптированная и гибкая программа «7-20-25».
«Другое дело, как это все будет реализовано на практике. Главное - не допустить перекосов и потери равновесия на данном рынке. Это чисто вопрос экономических расчетов. Надеюсь, что к этой работе правительство подойдет системно, ответственно и профессионально. Надо понимать, что велика цена таких ошибок», - считает Уразгали Сельтеев.
Стоит также отметить, что одновременно государство пытается помочь банковскому и жилищно-строительному секторам.
С одной стороны, меняется философия ипотечного кредитования в Казахстане в сторону удешевления. То есть адекватные низкие проценты и приемлемая долгосрочность займов. До сих пор таким преимуществом обладал только государственный Жилстройсбербанк. Хотя надо иметь в виду, что у него своя специфика - в основу положен принцип «кассы взаимопомощи» и постоянное государственное субсидирование. Теперь же к дешевой ипотеке подключатся и остальные банки второго уровня.
С другой стороны, государство стремится не допустить сокращения рабочих мест на рынке жилищного строительства. А эти социальные риски были вполне реальны в ближайшие время, отмечает эксперт ИМЭП.
Фото: press-unity.com
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