В Казахстане меняется философия ипотечного кредитования - эксперт ИМЭП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые президентские инициативы - это, действительно, решительные практические меры, которые кардинально меняют содержание социальной модернизации.

Об этом сообщил Уразгали Сельтеев, политолог, ведущий эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК - Елбасы, передает МИА «Казинформ».

«Каждое направление предполагает системное влияние. Данные шаги сейчас реально необходимы и своевременны. Однако это не только выполнение обязательств власти по «социальному контракту» или по классическому общественному договору. Это реформы, которые нужны людям, причем сегодня», - отмечает политолог.

По его мнению, сложно проводить в целом модернизационные процессы, если весомая доля населения не имеет доступа к основному перечню потребностей и условий жизнедеятельности.

Объективно говоря, данные социальные инициативы являются беспрецедентными решениями в части практической реализации молодежной политики.

В частности, представлена качественно новая социальная ипотека для поддержки молодых семей. С точки зрения финансовой нагрузки и реальных возможностей среднестатистического жителя предложена адаптированная и гибкая программа «7-20-25».

«Другое дело, как это все будет реализовано на практике. Главное - не допустить перекосов и потери равновесия на данном рынке. Это чисто вопрос экономических расчетов. Надеюсь, что к этой работе правительство подойдет системно, ответственно и профессионально. Надо понимать, что велика цена таких ошибок», - считает Уразгали Сельтеев.

Стоит также отметить, что одновременно государство пытается помочь банковскому и жилищно-строительному секторам.

С одной стороны, меняется философия ипотечного кредитования в Казахстане в сторону удешевления. То есть адекватные низкие проценты и приемлемая долгосрочность займов. До сих пор таким преимуществом обладал только государственный Жилстройсбербанк. Хотя надо иметь в виду, что у него своя специфика - в основу положен принцип «кассы взаимопомощи» и постоянное государственное субсидирование. Теперь же к дешевой ипотеке подключатся и остальные банки второго уровня.

С другой стороны, государство стремится не допустить сокращения рабочих мест на рынке жилищного строительства. А эти социальные риски были вполне реальны в ближайшие время, отмечает эксперт ИМЭП.



Фото: press-unity.com