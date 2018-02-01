С начала года закрыли 13 подразделений ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Единый накопительный пенсионный фонд» продолжает работу по оптимизации своей структуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала 2018 года закрыто 13 подразделений- 8 в малых населенных пунктах и еще 5 в крупных городах. Заместитель председателя правления АО «ЕНПФ» Сауле Егеубаева на пресс-конференции пояснила, что ЕНПФ постоянно проводит анализ эффективности посещаемости центров обслуживания и, соответственно, затрат на их содержание, по результатам которого принимаются решения по оптимизации штатной численности фронт-офисных подразделений или перевод на почасовую оплату труда, а также закрытие центров обслуживания.



«Жители в любом случае получат пенсионные услуги. Закрываются подразделения там, где была низкая посещаемость. В ближайших к закрытым подразделениям райцентрах и городских районах отделения ЕНПФ продолжат работу. Кроме того, ЕНПФ развивает выездное обслуживание на предприятиях и в организациях, а также в отдаленных населенных пунктах. В результате всех этих действий общая экономия бюджета ЕНПФ в 2017 году составила порядка 20%»,- сказала Сауле Егеубаева.

Дальнейшая оптимизация филиальной сети ЕНПФ, по ее словам, будет проводиться постоянно на основании тщательного анализа и целесообразности. Многие услуги ЕНПФ предоставляет онлайн - от открытия индивидуального пенсионного счета до получения выплаты. Кроме того, прорабатывается вопрос оказания трансферагентских услуг через подразделения АО «Казпочта». Кроме того, пересматриваются арендные площади операционных залов и их стоимость.



«Живое общение и профессиональные комментарии специалистов именно фонда сложно чем-то заменить. Согласно разработанной стратегии, ЕНПФ готов стать профессиональным консультантом и советником для каждого вкладчика по персональному планированию пенсии. Специалисты фонда помогут рассчитать, какие пенсионные выплаты будет получать человек после прекращения трудовой деятельности, проконсультировать, как их сделать больше для обеспечения конкретных потребностей каждого человека»,- отметила Сауле Егеубаева.



По статистике за 2017 год, работниками ЕНПФ совершено порядка 6,4 млн операций (за весь прошлый год 6,8 млн). В день сотрудники совершают более 22 тысяч операций. Средняя нагрузка на одного работника отдела обслуживания составляет 33 проведенных операций в день, в центрах обслуживания чуть меньше - 21 операция.