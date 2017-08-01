С казахской степи начинались великие инновации на земле - Виктор Зайберт

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ботайская культура показывает, что впервые на планете именно в Казахстане была одомашнена лошадь.

Это было доказано еще в далеком 1980 году, 37 лет ведутся исследования в этом направлении. А несколько лет назад генетик Нурбол Баймуханов решил на весь мир показать значение Ботайской культуры. Об этом в ходе посещения СМИ съемочной площадки документального фильма EQUUS о лошадях в поселке Ерназар Акмолинской области сообщил известный археолог, автор сенсационных открытий ХХ века - Ботайской культуры Виктор Зайберт, передает МИА «Казинформ».







Напомним, информационный тур в Акмолинскую область состоялся с участием министра информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурена Абаева, председателя правления АО РТРК «Казахстан» Ерлана Карина, и представителей СМИ.



«Более 15 лет мы работаем с археологами Великобритании, США, Германии, России и других стран, но в Казахстане не хватало общественного взлета интереса к Ботайской культуре. На самом деле, ранее считалось, что Казахстан был транзитной территорией, на которой обитали бродячие рыболовы и охотники, и этот ярлык много лет висел на Казахстане, - рассказал журналистам ученый. - Благодаря исследованиям, мы показали что Казахстан - это та система экостепи, с которой начинались великие инновации на земле, и прежде всего это новация связана с переходом на новую цивилизационную ступень, на ступень конных номадов, конно-транспортных цивилизаций».





Как отметил археолог, много лет ученые реконструировали элементы материальной культуры, одним из элементов была Ботайская архитектура. «Первую реконструкцию мы проводили в течение 13 лет, по научным чертежам мы создали эту архитектуру, наблюдали за ней 13 лет, как разрушается это жилище, затем мы снова раскопали эти конструкции и сравнили с остатками древних жилищ, и увидели, что они совпали. То есть, понадобилось 13 лет, чтобы фундаментально доказать истоки евразийской архитектуры, истоки казахской архитектуры. Сегодня мы имеем много примеров построек шалаша, юрты, доказано, что юрта была изобретена вместе с ботайским жилищем. Многие писали , что юрта изобретена в раннем железном веке, но людям в степи некогда было ждать 2000 лет, она возникла намного раньше, вместе с ботайским жилищем. Это открытие было эвристическим, моментальным», - сообщил Виктор Зайберт.





И самое важное, ученый рассказал о том, как была доказана первая доместикация лошади на казахской земле. «Было добыто много артефактов - были обнаружены предметы конской сбруи, путы, элементы узды, скальпели для кастрации жеребцов. При определении керамики в Бристольском университете в Великобритании высеяли молекулы кумыса из горшечной массы. Что стало доказательством того, что 6 тыс лет назад люди пили кумыс, занимались одомашниванием животных. 10 процентов населения в то время уже находились под седлом. Сидя на лошади человек контролировал табуны. В прошлом году проводились генетические исследования, которые показали, что ботайская лошадь лежала в основе многих современных пород лошадей, в частности лошади Пржевальского», - отметил Зайберт.







Наука не стоит на месте, и еще много открытий предстоит сделать, резюмировал ученый.