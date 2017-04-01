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С июня рейсы между Алматы и Тбилиси будут летать ежедневно

С июня рейсы между Алматы и Тбилиси будут летать ежедневно
11 Апреля 2017 15:48 138

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С июня рейсы авиакомпании «Эйр Астана» между Алматы и Тбилиси будут летать ежедневно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. 

«Со 2 июня рейсы между Алматы и Тбилиси будем осуществлять ежедневно, а количество рейсов между Астаной и Тбилиси будет увеличено до 4 раз в неделю», - сообщили в «Эйр Астана».  

В авиакомпании добавили, что рейсы из Астаны будут выполняться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

 

 

Ключевые слова: Астана, Алматы, Транспорт,
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