Съемочная группа «Казахфильма» снимает фильм о Казыбек би в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В поселок Егиндыбулак Каркаралинского района прибыла съемочная группа «Казахфильма» для создания фильма об общественном деятеле, великом ораторе Казыбек би в честь его 350-летнего юбилея, передает корреспондент МИА «Казинформ».





Прямой потомок великого Казыбек би Келдібекұлы в 11 поколении - известный художник Карипбек Куюков станет одним из героев фильма. Он родился без рук. Эта патология - прямое следствие ядерных испытаний в мирных целях на Семипалатинском ядерном полигоне. Карипбек горд, что его предок - великий мудрец, оратор Казыбек би.

«Мой предок Казыбек Кельдибекулы - великий оратор, общественный деятель и посол, принадлежал к Среднему жузу, к разделу Каракесек племени Аргын. Вместе с Толе би и Айтеке би - один из трех великих биев, то есть судей казахского народа. Казыбек Кельдибекулы был одним из авторов первого систематизированного свода казахских обычаев «адат», то есть законов «Жеті Жарғы», - говорит Карипбек Куюков.

Художник рассказал съемочной группе, как живут егиндыбулакцы и как ценят свою причастность к великому оратору. Авторы документального фильма снимают виды поселка, быт населенного пункта, исторические места, где вырос Казыбек би.

«Кроме портрета великого предка, подаренного музею Егиндыбулака, я подарил библиотеке родного села 12 дисков казахских песен и три тома книги «Көшпенділер», - сказал Карипбек.

В честь 350-летия Казыбек би открыли в Егиндыбулаке стелу «Бәйтерек». Монументальное сооружение подарил родному краю бизнесмен Гани Омаров. Меценат живет и работает в Астане, а в Егиндыбулаке находится его отчий дом. Изготовление 12-метровой стелы заняло около четырех месяцев. Работы и установка обошлись в 20 миллионов тенге.





В поселке, как сообщили в пресс-службе акимата, открылась спортивная площадка, построенная на спонсорские средства. В субботу, 19 августа, в Егиндыбулаке продолжатся торжества с участием высокопоставленных гостей. Ожидается прибытие государственного секретаря Казахстана Гульшары Абдыкаликовой. Празднования пройдут в большом юрточном городке. Состоятся театрализованное представление, концерт, арнау акынов и спортивные состязания.

Празднование 350-летия Казыбек би продлится ещё в течение трёх месяцев. Запланирован ряд культурных и научных мероприятий.