Съемки фильма об Алие Молдагуловой начались в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На родине Героя Советского Союза Алии Молдагуловой в Хобдинском районе Актюбинской области начались съемки короткометражного фильма об Алие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры, архивов и документации области.

Съемки короткометражного исторического фильма под названием «Әлия - ұлы дала өрені» проводит кинокомпания PVE Production при поддержке акимата Актюбинской области, акимата Хобдинского района, областного управления культуры, архивов и документации.

В частности, снимаются сцены сражений и военных действий, в которых участвовала Алия Молдагулова, для чего, несмотря на зиму, тракторами были вырыты окопы.





Съемки стартовали в конце февраля на площадке областного центра патриотического воспитания «Алия».

Как известно, уроженка Актюбинской области Алия Молдагулова была снайпером в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. 19-летняя девушка-снайпер погибла в 1944 году в ходе сражений в Псковской области РФ. Уничтожила 78 солдат и офицеров противника. Званием Героя Советского Союза она была награждена посмертно.





В Актобе именем А.Молдагуловой назван один из центральных проспектов города, есть музей Алии, мемориальный комплекс. Родной поселок героини в Хобдинском районе также назван в ее честь, здесь же расположен одноименный областной центр патриотического воспитания.