С апреля в детсадах Астаны появятся дополнительные платные услуги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С апреля текущего года в детских садиках Астаны будут действовать дополнительные платные услуги. Об этом сообщил начальник управления образования города Астаны Ануар Жангозин на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Платные услуги - это опция прорабатывалась по заявке родителей. Мы несколько раз встречались с родителями. Они регулярно обращаются к заведующим дошкольных организаций. Сейчас по регламенту дошкольные организации не могли предоставлять дополнительные платные услуги, это не было юридически предусмотрено. Родители были вынуждены получать платные услуги в частных центрах, конечно, это не всегда удобно. Нужно из садика уходить, ехать и для ребенка это стресс. Очень многие родители в связи с тем, что загружены на работе, не всегда успевают к 6 часам подъехать в садик, родители просили услугу - группу продленного дня. Проанализировав все эти вопросы, уже юридически введены необходимые нормы. Детским дошкольным организациям даем возможность предоставлять платные услуги», - сказал Ануар Жангозин.

Глава управления образования уточнил, что к платным услугам будут относиться только дополнительные, которые не предусмотрены стандартом.

«При этом питание остается платным. Иностранные языки, кружки, хореография, спортивные кружки, карате, йога, группы продленного дня - это все родители совместно с заведующими детсадов могут определить», - пояснил Ануар Жангозин.

По его словам, платные услуги начнут работать уже со второго апреля текущего года, час продленной группы будет стоить 150 тенге. Хореография составит 1500 тенге, самыми дорогими будут спортивные кружки, в том числе йога, которые будут стоить до 4 500 тенге.