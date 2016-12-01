С 29 января по 8 февраля в Алматы пройдет 28-я Всемирная зимняя Универсиада

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сейчас продолжается процедура аккредитации представителей средств массовой информации для освещения Всемирной зимней Универсиады 2017. Аккредитация СМИ продлится до 29 декабря 2016 года. Для аккредитованных представителей иностранных средств массовой информации предусмотрен упрощенный порядок оформления и получения визы.

Посол Универсиады-2017 Дарига Шакимова рискнула бы прыгнуть с трамплина. Одним из послов 28-й Зимней Универсиады в Алматы является бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по боксу Дарига Шакимова. Спортсменка пожелала казахстанским участникам соревнований успеха и рассказала о желании совершить прыжок с трамплина:

«Универсиада - это грандиозное событие, хочу пожелать казахстанским спортсменам удачи, жду от них успешного выступления, - сказала Дарига Шакимова. - Пусть запомнят каждый момент, который будет у них на Универсиаде, и покажут себя с самой лучшей стороны. Тем более они всю жизнь занимаются профессиональным спортом, и предстоящие игры станут важным моментом для них».

По словам Дариги Шакимовой, из зимних видов спорта ей нравятся прыжки с трамплина, и при возможности, она бы сама рискнула совершить прыжок:

«Следить за зимними видами получается не всегда, из-за плотного графика. Постараюсь выбраться на соревнования Универсиады, у нас на это время намечены сборы. Мне нравится смотреть за соревнованиями по прыжкам с трамплина. Когда видишь, на какой высоте летит спортсмен, захватывает дух, надо иметь большую смелость, чтобы заниматься этим видом спорта. После определенной подготовки, я бы сама попробовала прыгнуть. Люди тренируются годами, чтобы прыгать, а то если неправильно приземлишься, попрощаешься с жизнью».

В детстве спортсменка периодически каталась на коньках и лыжах, поддерживая свою физическую форму:

«В детстве я бегала на лыжах со своим папой. Потом часто бывала на «Медеу», неплохо каталась на коньках. Но уже давно не надевала ни лыж, ни коньков. Потому что постоянно нахожусь на сборах или соревнованиях, да и лишний раз не хочется рисковать, чтобы не получить травму».

Также олимпийский призер вспомнила свой самый экстремальный поступок в жизни:

«Моим самым экстремальным поступком в жизни, было решение пойти на бокс. Когда ты дерешься в ринге, получаешь невероятную дозу адреналина. Даже на тренировках».

Основная миссия посла Зимней Универсиады-2017 заключается в распространении и развитии ценностей студенческого спорта, туризма и здорового образа жизни. Почетное звание «Посла Универсиады» присваивается гражданам Республики Казахстан, которые своим примером и работой способны содействовать пропаганде ценностей Универсиады.

Ранее послами Универсиады были выбраны олимпийский чемпион 2016 года пловец Дмитрий Баландин, чемпион мира по профессиональному боксу Канат Ислам, волейболистка Сабина Алтынбекова, популярные певцы Али Окапов, Нуржан Керменбаев и многие другие.