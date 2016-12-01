С 29 декабря казахстанцы смогут получать визы в США на 10 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как сообщает Посольство США в Казахстане, «начиная с 29 декабря, квалифицированные граждане Казахстана будут получать многократные въездные визы (В1/B2) сроком на 10 лет».

Напомним, ранее Посол Соединенных Штатов Америки Джордж А. Крол сообщал о соответствующей подготовительной работе.

«Даже без участия правительств, связи между нашими народами становятся крепче. Число казахстанцев, приезжающих в США, постоянно растет. Сейчас мы выдаем визы сроком действия на пять лет, и хотим продлить этот срок», - отмечал он. Сообщалось, что этот процесс займет несколько месяцев, чтобы правительства США и Казахстана выполнили все административные меры, необходимые для его реализации.