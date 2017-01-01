С 15 февраля запустят авиарейсы Астана - подмосковный Жуковский

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15 февраля 2017 года казахстанцы получат возможность летать прямым рейсом Астана - «Жуковский» и обратно. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт авиакомпании «Уральские авиалинии».

Кроме того, авиакомпания предлагает удобное время вылета из Астаны в 18:15 с прилетом в Москву в 18:55, и обратно из Москвы в 11:00 с прилетом в Астану 17:15.

Новый международный рейс будет выполняться три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье).

Напомним, ранее сообщалось о том, что авиационные власти Казахстана и России согласовали выполнение рейсов по маршрутам Жуковский - Астана и Жуковский - Алматы.