С 1 января система госзакупок заработает по-новому

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство финансов РК для повышения прозрачности закупок внесло изменения в Правила осуществления госзакупок (Приказ министра финансов РК от 22 декабря 2016 года №683). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно этим изменениям с 1 января 2017 года документы об исполнении договоров о госзакупках - счета-фактуры, акты поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг - будут оформляться исключительно в электронном формате.

Как отметил директор департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов РК Сабит Ахметов, законодательство о государственных закупках требует постоянного совершенствования, поэтому при построении системы закупок мы исходим из трех ключевых принципов - прозрачности, простоты и результативности закупок.

Учитывая, что сфера государственных закупок связана с большими денежными средствами и является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям во всем мире, в Министерстве финансов РК считают, что вводимые новшества существенно упростят работу не только поставщиков, но и заказчиков, а также сократят время по оплате за выполнения договорных обязательств.

Таким образом, с 1 января 2017 года все этапы госзакупок, начиная от планирования, заканчивая оплатой, будут проводиться в электронном формате посредством веб-портала www.goszakup.gov.kz, где также можно ознакомиться с новыми Правилами госзакупок.