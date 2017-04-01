С 1 апреля «КазАгро» финансирует аграриев по всем видам культур

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля холдинг «КазАгро» финансирует аграриев по всем видам культур. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО «Холдинг «КазАгро» Айгуль Мухамадиева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Механизм кредитования в этом году синхронизирован с Государственной программой развития агропромышленного комплекса на 2017-2022 годы и акцентирован на диверсификации посевных площадей. Для этого до 1 апреля текущего года в первоочередном порядке осуществлялся прием заявок и финансирование по 11 приоритетным культурам: подсолнечник, рапс, лен, соя, ячмень, сахарная свекла, рис, кукуруза на зерно, хлопчатник, овес, картофель», - сказала А. Мухамадиева.

По ее словам, с 1 апреля прием заявок и финансирование осуществляется по всем видам сельскохозяйственных культур. Деньги из бюджета поступили напрямую в «Аграрную кредитную корпорацию» и финансирование ведется по трем направлениям. Это фондирование банков второго уровня для выдачи кредитов с конечной ставкой для заемщиков 5 процентов годовых, фондирование кредитных товариществ, региональных инвестиционных центров, микрофинансовых организаций для выдачи кредитов с конечной ставкой для сельхозтоваропроизводителей 6 процентов годовых.

Кроме того, осуществляется прямое кредитование «Аграрной кредитной корпорацией» сельхозтоваропроизводителей под гарантию банка второго уровня под 2 процента годовых, что с учетом стоимости гарантии банка составит порядка 6 процентов годовых.

Кроме того, как сообщила А.Мухамадиева, продолжается программа финансирования сельхозкооперативов через банки второго уровня. В 2015 году было профинансировано два кооператива, в 2016 году 10, а в текущем году заявки на финансирование поступили от 12 кооперативов.

Напомним, что холдинг «КазАгро» в этом году получил 60 миллиардов тенге в виде бюджетного займа для финансирования весенне-полевых и уборочных работ.