РЖД ввели скидку на транзитные перевозки зерна из Казахстана в Азербайджан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) ввело 45-процентную скидку на транзитные перевозки зерна в вагонах инвентарного парка из Казахстана по маршруту Кигаш (российско-казахстанская граница) - Самур (российско-азербайджанская граница), передает Trend.

Как сообщает издание РЖД-Партнер со ссылкой на протокол заседания правления ОАО, соответствующие изменения в ставки тарифной политики железных дорог стран СНГ на перевозки грузов в международном сообщении вступили в силу с 1 марта и действуют по 31 декабря 2018 года включительно. Они применяются при условии освобождения РЖД от платы за пользование подвижным составом железнодорожных администраций, задействованных в данных перевозках.