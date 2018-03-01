РЖД ввели скидку на транзитные перевозки зерна из Казахстана в Азербайджан
17 Марта 2018 01:24 784
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) ввело 45-процентную скидку на транзитные перевозки зерна в вагонах инвентарного парка из Казахстана по маршруту Кигаш (российско-казахстанская граница) - Самур (российско-азербайджанская граница), передает Trend.
Новости по теме
Как сообщает издание РЖД-Партнер со ссылкой на протокол заседания правления ОАО, соответствующие изменения в ставки тарифной политики железных дорог стран СНГ на перевозки грузов в международном сообщении вступили в силу с 1 марта и действуют по 31 декабря 2018 года включительно. Они применяются при условии освобождения РЖД от платы за пользование подвижным составом железнодорожных администраций, задействованных в данных перевозках.
Ключевые слова: Азербайджан,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Азербайджанский политолог прокомментировал социальные инициативы Президента РК
- Космический оператор поддержит развитие экономики в Азербайджане
- Казахстанцам по силам решить поставленные Главой государства задачи - Эльхан Шахиноглу
- Оглашены экономические прогнозы по Азербайджану
- Казахстан ратифицировал протокол с Азербайджаном по налогам
- В Азербайджане подготовка к Наурызу начинается за месяц до праздника
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн