Ряд турецких компаний приступает к реализации инвестпроектов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления НК Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев с рабочим визитом 23-24 февраля посетил Турецкую Республику, где встретился с руководителями шести крупнейших турецких компаний - KOÇ Holding, YILDIZLAR SSS Holding, YILDIRIM Holding, KİBAR Holding, SABANCI Holding, DAL Holding Investment. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Со стороны Kazakh Invest турецким бизнесменам были предложены 47 крупных инвестпроектов в приоритетных для Казахстана отраслях экономики.

Данные холдинги являются крупными транснациональными компаниями, общий годовой оборот которых составляет около $150 млрд. Турецкие бизнесмены выразили заинтересованность в реализации инвестпроектов на территории Казахстана, отметив стратегическое место страны для расширения своих производственных мощностей и рынков сбыта в страны ЕАЭС и КНР.

К примеру, с KOÇ Holding достигнута договоренность о производстве томатной и консервированной продукции в Кызылординской области. Компания также выразила заинтересованность участвовать в проекте по производству сжиженного нефтяного газа.

YILDIRIM Holding приступает к реализации проектов по разведке твердых полезных ископаемых совместно с АО «Казгеология» на $10 млн, а также по производству кальцинированной соды в Жамбылской области, сумма инвестиций составит $220 млн.

Yildizlar SSS Holding по договоренности уже в первом полугодии начинает реализацию трех проектов: строительство газопоршневой электростанции мощностью в 138 МВт совместно с СПК «Байконур» на $50 млн, производство керамических плит мощностью в 10 млн м2 на $128 млн в Кызылординской области, а также проект по разведке твердых полезных ископаемых в Восточно-Казахстанской области с суммой инвестиций в $10 млн.

KIBAR Holding принял решение участвовать в проекте по производству сэндвич-панелей в Мангистауской области.

Руководство Dal Holding решило участвовать в проекте по добыче и переработке баритовых руд и концентратов в Жамбылской области.

Также в эти дни в Анкаре при поддержке посольства РК в Турции состоялся инвестиционный форум с членами Турецкой независимой ассоциации промышленников и предпринимателей (MUSIAD). Эта организация имеет разветвленную деловую сеть внутри Турции и за рубежом, общее количество членов составляет более 11 тысяч.

На форуме со стороны Kazakh Invest были презентованы инвестиционные возможности Казахстана, меры государственной поддержки в виде преференций для иностранных инвесторов.

Руководитель MUSIAD Илхан Ердал подчеркнул, что турецкий бизнес заинтересован в выстраивании тесных экономических связей с Казахстаном. Достигнута договоренность, что марте 2017 года в Казахстан будут направлены представители 15 крупнейших компаний пищевой отрасли Турции для изучения рынка и встреч с деловыми партнерами.