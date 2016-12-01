Ряд решений Правительства РК в сфере транспорта и коммуникаций признаны утратившими силу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

В частности, силу утратили постановления, регламентирующие проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей, а также об утверждении стандартов государственных услуг в сфере транспортного контроля.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:





Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 7 декабря 2016 года № 778

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства

Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ

Предлагаем вам также ознакомиться с приложением к постановлению № 778:

Приложение

к постановлению Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 778

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1345 «Некоторые вопросы, регламентирующие проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 49, ст. 558).

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2011 года № 493 «Об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 37, ст. 452).

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2012 года № 1153 «Об утверждении стандартов государственных услуг Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в сфере транспортного контроля и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 70, ст. 1007).

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 68 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2011 года № 493 «Об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 13, ст. 240).

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 76 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1345 «Некоторые вопросы, регламентирующие проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 13, ст. 243).

6. Пункт 11 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 507 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 34, ст. 505).

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 508 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 34, ст. 506).

8. Пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 828 «О некоторых вопросах Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 49, ст. 679).

9. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2013 года № 1390 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 73, ст. 966).

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2013 года № 1399 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2011 года № 493 «Об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов» и от 5 сентября 2012 года № 1153 «Об утверждении стандартов государственных услуг Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в сфере транспортного контроля и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 74, ст. 973).