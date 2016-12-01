Ряд решений Правительства РК в сфере транспорта и коммуникаций признаны утратившими силу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».
В частности, силу утратили постановления, регламентирующие проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей, а также об утверждении стандартов государственных услуг в сфере транспортного контроля.
Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 7 декабря 2016 года № 778
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ
Предлагаем вам также ознакомиться с приложением к постановлению № 778:
Приложение
к постановлению Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 778
Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1345 «Некоторые вопросы, регламентирующие проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 49, ст. 558).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2011 года № 493 «Об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 37, ст. 452).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2012 года № 1153 «Об утверждении стандартов государственных услуг Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в сфере транспортного контроля и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 70, ст. 1007).
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 68 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2011 года № 493 «Об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 13, ст. 240).
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 76 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1345 «Некоторые вопросы, регламентирующие проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 13, ст. 243).
6. Пункт 11 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 507 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 34, ст. 505).
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 508 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 34, ст. 506).
8. Пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 828 «О некоторых вопросах Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 49, ст. 679).
9. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2013 года № 1390 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 73, ст. 966).
10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2013 года № 1399 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2011 года № 493 «Об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов» и от 5 сентября 2012 года № 1153 «Об утверждении стандартов государственных услуг Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в сфере транспортного контроля и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 74, ст. 973).
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