Ряд решений Правительства РК в области телекоммуникаций и радиоканалов утратил силу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1694 «Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов» и от 22 октября 2012 года № 1333 «Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором».

Стоит отметить, что Правила присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций определяли организационно-техническое взаимодействие операторов связи и владельцев присоединяемых сетей телекоммуникаций, а также порядок пропуска трафика по сети телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 24 ноября 2016 года № 731

О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1694 «Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов» и от 22 октября 2012 года № 1333 «Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором»

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1694 «Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 16, ст. 263);

2) постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2012 года № 1333 «Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 75-76, ст. 1097).

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ