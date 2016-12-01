Ряд решений Правительства РК в области телекоммуникаций и радиоканалов утратил силу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1694 «Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов» и от 22 октября 2012 года № 1333 «Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором».
Стоит отметить, что Правила присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций определяли организационно-техническое взаимодействие операторов связи и владельцев присоединяемых сетей телекоммуникаций, а также порядок пропуска трафика по сети телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан.
Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 24 ноября 2016 года № 731
О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1694 «Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов» и от 22 октября 2012 года № 1333 «Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором»
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1694 «Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 16, ст. 263);
2) постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2012 года № 1333 «Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 75-76, ст. 1097).
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ
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