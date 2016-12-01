Ряд решений Правительства РК в области нефтяной промышленности признаны утратившими силу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2015 года № 484 «Об утверждении Правил и требований по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и заправочных станций (кроме заправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета».

Стоит отметить, что контрольные приборы учета - это технические устройства, измеряющие количественные и качественные характеристики нефтепродуктов для ведения учета с целью последующей передачи в режиме реального времени уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 15 декабря 2016 года № 806

О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2015 года № 484 «Об утверждении Правил и требований по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и заправочных станций (кроме заправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета»

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2015 года № 484 «Об утверждении Правил и требований по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и заправочных станций (кроме заправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 36, ст. 256).

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ