Ряд решений Правительства РК в области недропользования и промышленности признаны утратившими силу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

В частности, утратили силу постановления о введении запрета на вывоз регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов. Об утверждении формы и Правил составления и представления отчета недропользователей по исполнению обязательств по размеру расходов, направляемых на обучение, повышение квалификации и переподготовку работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, задействованных при исполнении контракта. А также о некоторых вопросах лицензирования деятельности в сфере промышленности.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 6 декабря 2016 года № 769

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ

Предлагаем вам также ознакомиться с приложением к постановлению № 769:

Приложение

к постановлению Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 769

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2004 года № 908 «О введении запрета на вывоз регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 31, ст. 428).

2. Пункт 13 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 января 2006 года № 38 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 4, ст. 32).

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2010 года № 1018 «Об утверждении формы и Правил составления и представления отчета недропользователей по исполнению обязательств по размеру расходов, направляемых на обучение, повышение квалификации и переподготовку работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, задействованных при исполнении контракта, или обучение граждан Республики Казахстан по перечню специальностей, согласованному с компетентным органом» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 54, ст. 515).

4. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2013 года № 405 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 28, ст. 434).

5. Подпункт 1) пункта 1 и пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2014 года № 202 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан в области обрабатывающей промышленности» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 18-19, ст. 140).

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 305 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2010 года № 1018 «Об утверждении формы и Правил составления и представления отчета недропользователей по исполнению обязательств по размеру расходов, направляемых на обучение, повышение квалификации и переподготовку работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, задействованных при исполнении контракта, или обучение граждан Республики Казахстан по перечню специальностей, согласованному с компетентным органом» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 25, ст. 199).

7. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1033 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности в сфере промышленности и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 68-69, ст. 514).