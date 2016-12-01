Ряд решений Правительства РК в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ признаны утратившими силу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2012 года № 830 «Об утверждении перечня работ, относимых к научно-исследовательским, научно-техническим и (или) опытно-конструкторским работам» и от 16 июля 2012 года № 940 «Об утверждении Правил подтверждения внедрения результата научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ на территории Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1449 «Об утверждении Правил определения расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан, необходимые для выполнения работ по контракту».

Стоит отметить, что научно-исследовательской работой считается работа научного характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 13 декабря 2016 года № 796

О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2012 года № 830 «Об утверждении перечня работ, относимых к научно-исследовательским, научно-техническим и (или) опытно-конструкторским работам» и от 16 июля 2012 года № 940 «Об утверждении Правил подтверждения внедрения результата научно-исследовательских, научно-технических и

(или) опытно-конструкторских работ на территории Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1449 «Об утверждении Правил определения расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан, необходимые для выполнения работ по контракту»

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2012 года № 830 «Об утверждении перечня работ, относимых к научно-исследовательским, научно-техническим и (или) опытно-конструкторским работам» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 58, ст. 797);

2) постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2012 года № 940 «Об утверждении Правил подтверждения внедрения результата научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ на территории Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1449 «Об утверждении Правил определения расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан, необходимые для выполнения работ по контракту» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 63, ст. 867).

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ