Ряд госучреждений выставлен на торги в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Увеличен список государственных учреждений, которые выставлены на торги в Карагандинской области в рамках Комплексного плана приватизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением Правительства список организаций, подлежащих передаче в конкурентную среду, дополнен еще 10 организациями. Это поликлиника №2 в Караганде, поликлиника №2 в Темиртау, градостроительный кадастровый центр Караганды, ТОО "Горкомхоз" акимата Шахтинска и так далее», - сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Караганде руководитель управления государственных активов и закупок Карагандинской области Мурат Кадеков.

Две государственные поликлиники будут переданы в доверительное управление бизнесменам с правом дальнейшего выкупа.



«Государственная поликлиника № 2 в Караганде оценена в 911 миллионов 852 тысячи тенге. Поликлиника № 2 в Темиртау оценена в 1 миллиард 281 миллион 705 тысяч тенге. Основными условиями передачи в доверительное управление определено сохранение профиля деятельности объекта медицинского назначения. Медицинские услуги должны предоставляться, согласно тарификатору медицинских услуг, в установленном законодательством порядке гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населению. Любые изменения структуры и количества коек должны быть по согласованы с управлением здравоохранения. Обязательное условие - чтобы был проведен капитальный ремонт в поликлиниках. Не допускается перепродажа поликлиники, вложение их в залог, или сдача в аренду в течение пяти лет», - сказал Мурат Кадеков.



Уже продан волейбольный клуб «Караганда» с третьих торгов за 2 миллиона 400 тысяч тенге. Спортивный оздоровительный комплекс в Жезказгане с третьих торгов удалось продать за 18 миллионов 300 тысяч тенге.



«В будущем году будут выставлены на торги управление городскими автомобильными дорогами в Жезказгане, госпредприятие «Благоустройство» в Караганде и другие предприятия», - сказал Мурат Кадеков.



Главой государства поставлены задачи о необходимости оптимизации количества государственных организаций и передачи в конкурентную среду всего, что может осуществляться частным сектором. Проведена инвентаризация организаций коммунальной собственности области. По итогам инвентаризации Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы был изменен. В частности, ряд газе и телеканалов исключили из списка.



В своем ежегодном Послании народу Казахстана Президент Казахстана поручил Правительству завершить процедуры приватизации до конца 2018 года.