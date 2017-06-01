Ряд госорганов не проводит антикоррупционную работу в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Многие государственные органы не проводят профилактические мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции проверил, как исполняется план мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике. Выяснилось, что 30 процентов не предоставляют информацию в виде отчета в департамент в установленные сроки, а отдельными органами антикоррупционные мероприятия вообще не проводятся.

«Проведен анализ, который показал, что отдельными госорганами проводится недостаточная работа в направлении борьбы и профилактики коррупции», - сообщил на заседании в департаменте руководитель специальной мониторинговой группы Ермек Абильдин, являющийся президентом казахстанской ассоциации предпринимателей.

Эта мониторинговая группа была создана 15 ноября 2016 года для того, чтобы проводить мониторинг исполнения чиновниками мероприятий антикоррупционного характера.

«Отчет по исполнению плана не предоставили акимат города Каражал, Бухар-Жырауского района, Жанааркинского, Улытауского, Шетского районов. Не дают отчетов управление здравоохранения, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управление ветеринарии, отдел строительства Караганды», - озвучил Ермек Абильдин.

Дисциплинированно проводят антикоррупционные мероприятия и вовремя отчитываются акимат Балхаш и акимат Осакаровского района.

В департаменте предупредили нерадивых чиновников, что в отношении них будут приниматься меры дисциплинарного характера, если отношение к плану антикоррупционной стратегии не изменится.



