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Руслан Мадиев готовится к бою под руководством Максима Головкина

Руслан Мадиев готовится к бою под руководством Максима Головкина
17 Августа 2017 00:31 245

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Руслан Мадиев (9-0, 4КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку под руководством Максима Головкина. Об этом сообщает "Профи Бокс Казахстана" в Фейсбук

Руслан выйдет на ринг 9 сентября в Карсоне (штат Калифорния, США). Его соперником по 8-раундовому поединку в лёгком весе (61,3 кг) станет американец Джон Дельпердан (10-3, 9КО).

Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал HBO.

Ключевые слова: Спорт,
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