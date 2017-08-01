Руслан Мадиев готовится к бою под руководством Максима Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Руслан Мадиев (9-0, 4КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку под руководством Максима Головкина. Об этом сообщает "Профи Бокс Казахстана" в Фейсбук.

Руслан выйдет на ринг 9 сентября в Карсоне (штат Калифорния, США). Его соперником по 8-раундовому поединку в лёгком весе (61,3 кг) станет американец Джон Дельпердан (10-3, 9КО).



Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал HBO.