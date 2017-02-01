Руководители управлений двух регионов признались в получении взяток

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководители управлений в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях признались в получении взяток.

«Национальным бюро по противодействию коррупции выявлены системные правонарушения в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. Изобличены руководитель управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области М. Унгарбеков и руководитель управления здравоохранения Мангистауской области М.Кадыр, которые получали взятки от подчиненных и предпринимателей за общее покровительство. В настоящее время указанные должностные лица полностью признали свою вину», - говорится в сообщении Нацбюро.

По их ходатайству Национальным бюро в отношении Унгарбекова и Кадыр досудебное расследование будет проводиться в ускоренном порядке.