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Руководители управлений двух регионов признались в получении взяток

Руководители управлений двух регионов признались в получении взяток
3 Февраля 2017 10:31 898

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководители управлений в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях признались в получении взяток.    

«Национальным бюро по противодействию коррупции выявлены системные правонарушения в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. Изобличены руководитель управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области М. Унгарбеков и руководитель управления здравоохранения Мангистауской области М.Кадыр, которые получали взятки от подчиненных и предпринимателей за общее покровительство. В настоящее время указанные должностные лица полностью признали свою вину», - говорится в сообщении Нацбюро.

По их ходатайству Национальным бюро в отношении Унгарбекова и Кадыр досудебное расследование будет проводиться в ускоренном порядке.

 

 

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Мангистауская область, Борьба с коррупцией,
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