Руководители «Правительства для граждан» на день стали обычными консультантами

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Весь руководящий состав госкорпорации «Правительство для граждан» принял участие в «Дне дублера», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Например, директор департамента ЦОН Жаннат Нуржауова на несколько часов села на рабочее место консультанта ЦОН, а её заместители собственноручно принимали документы в отделе ЦОН № 3 Павлодара. По словам Ж. Нуржауовой, «День Дублера» прошёл сегодня по всему Казахстану во всех отделах ЦОН, расчётного центра социальных выплат и в департаментах технического обследования недвижимости.

«Сегодня - ровно год с момента создания государственной корпорации «Правительство для граждан», и мы решили провести этот день на передовой, вместе со своими работниками, - рассказала Жаннат Нуржауова. - Сегодня все директоры и их заместители на несколько часов сменили свои должностные обязанности и вышли работать «в поле». Это позволит нам получить обратную связь от населения и узнать большое предпочтениях клиентов».

Государственная корпорация «Правительство для граждан» создана из четырёх республиканских государственных предприятий: «Центра обслуживания населения», «Государственного центра по выплате пенсий», «Центра по недвижимости» и «Научно-производственного центра земельного кадастра».

В Павлодарской области работают 16 фронт-офисов госкорпорации, которые оказывают 546 государственных услуг. За год своей работы «Правительство для граждан» в регионе оказало более одного миллиона семисот тысяч госуслуг.