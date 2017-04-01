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Руководители «Правительства для граждан» на день стали обычными консультантами

Руководители «Правительства для граждан» на день стали обычными консультантами
11 Апреля 2017 21:21 148

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Весь руководящий состав госкорпорации «Правительство для граждан» принял участие  в «Дне дублера», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Например, директор департамента ЦОН Жаннат Нуржауова  на несколько часов села на рабочее место консультанта ЦОН, а её заместители собственноручно принимали  документы  в отделе ЦОН № 3 Павлодара. По словам Ж. Нуржауовой, «День Дублера» прошёл сегодня по всему Казахстану во всех отделах ЦОН, расчётного центра социальных выплат и в департаментах технического обследования недвижимости.

«Сегодня - ровно год с момента создания государственной корпорации «Правительство для граждан», и мы решили провести этот день на передовой, вместе со своими работниками, - рассказала Жаннат Нуржауова. - Сегодня все директоры и их заместители на несколько часов сменили свои должностные обязанности и вышли работать «в поле». Это позволит нам получить  обратную связь от населения  и  узнать большое предпочтениях клиентов».

Государственная корпорация «Правительство для граждан» создана из четырёх республиканских государственных предприятий: «Центра обслуживания населения», «Государственного центра по выплате пенсий», «Центра по недвижимости» и «Научно-производственного центра земельного кадастра».

В Павлодарской области работают 16 фронт-офисов госкорпорации, которые оказывают 546 государственных услуг. За год своей работы «Правительство для граждан» в регионе оказало более одного миллиона семисот тысяч госуслуг.   

 

Ключевые слова: Павлодарская область, Другие государственные органы,
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