Руководители китайских госкомпаний в среднем получают менее $100 тыс в год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Госсовет Китая опубликовал данные об уровне заработной платы лиц, возглавляющих государственные предприятия страны, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на местные СМИ.

Максимальный годовой доход ряда представителей корпоративного руководства составляет порядка 1 млн юаней (около $144 тыс.), минимальный - 40-50 тыс. юаней ($5,7-7,2 тыс.) Согласно оглашенной статистике, только 15 человек среди директоров госсектора получают миллионный доход. В частности, к этой группе относится председатель правления China Merchants Group Ли Цзяньхун: его годовая зарплата составляет 1,2 млн юаней ($172,8 тыс.)

Более многочисленной оказалась прослойка руководства, получающая около 800 тыс. юаней (примерно $115 тыс.) - таких 40 человек, в основном они возглавляют предприятия в отрасли электроснабжения. По данным китайского правительства, средний годовой уровень зарплаты директората госкомпаний составляет 500-700 тыс. юаней ($72-100 тыс.) Как отмечают местные обозреватели, оглашенный уровень дохода по госсектору оказался несколько ниже, чем у руководства ряда частных компаний Китая.

Напомним, в ноябре издание Forbes представило ежегодный рейтинг самых дорогих руководителей российских компаний. Возглавил его глава «Газпрома» Алексей Миллер - вознаграждение $17,7 млн. Президент «Роснефти» Игорь Сечин - на втором месте ($13 млн). Третью позицию в рейтинге занимает глава Сбербанка Герман Греф ($11 млн), четвертую - гендиректор группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов, на пятом - Иван Стрешинский из USM Advisors (оба - $10 млн).