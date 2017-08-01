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Руководителей ЗАГСов в Узбекистане обязывают контролировать свадебные торжества

Руководителей ЗАГСов в Узбекистане обязывают контролировать свадебные торжества
14 Августа 2017 04:21 570

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Узбекистана еще раз подверг критике свадебные торжества, сообщает uznews.uz.

"Теперь руководители ЗАГСов будут не только регистрировать браки, но и контролировать проведение свадебных торжеств", - заявил Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с активами города Алмалык.

"В здании ЗАГСов будет возможность проведения свадеб на 200 человек. Кроме того, перед тем как делать свадьбу, руководителю ЗАГСа будут показывать, где и как будет проходить свадьба, сколько будет артистов на свадьбе, сколько будет алкоголя, сколько денег будет расходоваться и т.д", - отметил Президент.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что если какая-нибудь свадьба не будет проводиться по принятыми требованиями, то руководитель ЗАГСа, хоким района и молодожены будут привлечены к ответственности.

"Больше не будет европейских танцев, дискотек. Пусть танцуют хотя бы немного по нашим традициям, а не в полураздетом виде. Раз расписался руководитель ЗАГСа, то будет он отвечать своей головой. Пусть будет в одном месте неправильная свадьба, будем увольнять с работы. Время, когда они берут взятки и регистрируют браки, уже закончилось. Данные новшества будут проводиться в Алмалыке в виде эксперимента", - отметил глава государства.

Ключевые слова: Узбекистан,
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